Giovedì 28 maggio a Parma il capolavoro di Joaquín Rodrigo per chitarra e orchestra

Da parmatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio a Parma si terrà un concerto dedicato al capolavoro di Joaquín Rodrigo, compositore e pianista spagnolo noto per le sue opere per chitarra e orchestra. La serata presenterà la celebre composizione del musicista, considerata uno dei suoi lavori più significativi. Joaquín Rodrigo, nato nel 1901 e scomparso nel 1999, è riconosciuto per aver scritto musica che unisce virtuosismo e suggestione. La performance vedrà l’esecuzione del pezzo da parte di un’orchestra con solista alla chitarra.

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Joaquín Rodrigo fu compositore e pianista virtuoso spagnolo (1901-1999) noto soprattutto per le sue suggestive opere per chitarra e orchestra. Il Concierto de Aranjuez è probabilmente l'opera più nota di Joaquín Rodrigo e verrà suonato nel concerto omaggio a Rodrigo sul palco dell’Auditorium del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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