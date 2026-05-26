Previsioni meteo su Napoli e Campania | continua il caldo ma giovedì 28 maggio possibili piogge

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il caldo e il sole continueranno a dominare sulla regione fino a mercoledì, con temperature elevate e cieli sereni. Tuttavia, giovedì 28 maggio una perturbazione attraverserà l’area, provocando piogge che dureranno circa mezza giornata. Le previsioni indicano che il maltempo interesserà principalmente la mattina, per poi lasciar spazio a condizioni più stabili nel pomeriggio.

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Il sole e il caldo continueranno a farla da padroni, ma ci sarà un break giovedì 28 maggio: una improvvisa perturbazione porterà mezza giornata di pioggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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