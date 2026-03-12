Pubblici esercizi quasi un’impresa su tre è donna | Un motore per l’economia del territorio

Quasi un’impresa su tre nel settore dei pubblici esercizi è gestita da donne, secondo i dati recenti. Questo comparto rappresenta una delle principali fonti di occupazione e di imprenditoria femminile nella regione e nel territorio cesenate. I numeri evidenziano come le donne stiano assumendo un ruolo sempre più rilevante nel settore, contribuendo alla sua crescita e vitalità.

I dati Fipe: imprenditoria femminile al 28,8%, ben sopra la media nazionale. "Modelli di business orientati all'inclusione e al welfare" Il settore dei pubblici esercizi si conferma uno dei principali motori per l'occupazione e l'imprenditoria femminile in Italia e nel territorio cesenate. I dati elaborati dal Centro Studi di Fipe-Confcommercio restituiscono, infatti, la fotografia di un comparto in cui la leadership femminile è una solida realtà strutturale: nel 2024 le imprese attive guidate da donne erano pari al 28,8% del totale, una quota nettamente superiore a quella dell'intero tessuto imprenditoriale nazionale, dove le imprese femminili si fermano a circa il 22%.