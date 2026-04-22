Disagio giovanile la scuola chiede un patto nazionale per l’ascolto | via allo sportello psicologico quotidiano

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di disagio tra i giovani, con richieste da parte del mondo scolastico di un patto nazionale dedicato all’ascolto. Tra le proposte c’è l’istituzione di uno sportello psicologico aperto ogni giorno, per offrire supporto immediato agli studenti che ne hanno bisogno. La questione viene affrontata senza attribuire colpe a social media o videogiochi, lasciando spazio a un’analisi più approfondita del problema.

Il crescente disagio delle nuove generazioni non è più un fenomeno da affidare a letture semplicistiche, né tantomeno a colpevoli di comodo come i social network o i videogiochi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Domani parteciperò, con molto piacere, ad un convegno sul Tema del disagio giovanile, presso l’Istituto Galileo Galilei di Roma in Via Conte Verde 51. L’inizio del Convegno è previsto per le ore 10. Seguirà un post sui contenuti dell’intervento. #sport #disagio x.com