Un giovane è rimasto gravemente ferito domenica sera nelle giostre di Lioni. Dopo quasi 48 ore, le sue condizioni sono ancora critiche. Il sindaco ha commentato che la città vive ore drammatiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sulle eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti A quasi quarantotto ore dal drammatico incidente avvenuto nell’area giostre di Lioni, resta altissima l’apprensione per le condizioni del giovane rimasto gravemente ferito domenica sera. L’intera comunità irpina continua a stringersi nel silenzio e nella speranza attorno al ragazzo, ricoverato presso l’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove i medici mantengono riservata la prognosi. A dare voce al clima di angoscia che si respira in paese è stato il sindaco di Lioni, Yuri Gioino, che ha affidato a una nota un messaggio di vicinanza e riflessione. “ Da quasi 48 ore la nostra comunità vive con apprensione e con il fiato sospeso “, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come in tanti stiano pregando per il giovane coinvolto nel tragico episodio avvenuto nell’Area 7. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovane ferito alle giostre, il sindaco: “Lioni vive ore drammatiche”

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