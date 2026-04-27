Spari a Rebbio | giovane ferito alle gambe da un’auto in fuga

Nella serata di ieri, nel quartiere di Rebbio a Como, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco che hanno provocato il ferimento alle gambe di un giovane residente in città. L’episodio si è verificato in via Di Vittorio, dove il personale del 118 è intervenuto per soccorrere il ragazzo, di origine ancora non specificata. Le circostanze esatte dell’accaduto sono al momento oggetto di indagine.

Colpi d’arma da fuoco nella serata a Como, nel quartiere di Rebbio, dove un giovane è stato ferito alle gambe in circostanze ancora in fase di ricostruzioneL'allarmeL’allarme è scattato in via Di Vittorio, dove il 118 è intervenuto per soccorrere un ragazzo, residente in città e di origine.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, a Piazza Carolina ancora spari: minorenni armati in azione, ferito alle gambe giovanissimo Sparatoria al campo nomadi di Zola Predosa (Bologna): giovane ferito alle gambeZola Predosa (Bologna), 23 febbraio 2026 – Una lite o un regolamento di conti, degenerato in una sparatoria. Aggiornamenti e dibattiti Rebbio, spari da un’auto in corsa, un uomo ferito alle gambePaura questa sera in via Di Vittorio, un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Sarebbe stato raggiunto alle gambe. Soccorso e ricoverato ... laprovinciadicomo.it Como, spari in via Di Vittorio: coinvolto un ragazzo di 20 anniSpari in serata attorno alle 19 a Rebbio (quartiere di Como) in via Di Vittorio. Soccorsi allertati in codice rosso, massima gravità per un ragazzo di 20 anni. Sul posto ambulanza e automedica e i car ... espansionetv.it