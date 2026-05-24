Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’attrazione alle giostre di Lioni. L’incidente è avvenuto questa sera nell’area dedicata alle attrazioni del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in condizioni serie in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La zona è stata isolata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Shock questa sera a Lioni, dove si è verificato un grave incidente nell’area giostre del comune altirpino. Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un giovane di 20 anni, presumibilmente collaboratore del gestore delle attrazioni, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente durante il collaudo di una giostra del tipo “altalena”. Per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzo sarebbe stato colpito dalla struttura dell’attrazione per poi precipitare violentemente al suolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma alle giostre di Lioni: 20enne in gravi condizioni dopo l’impatto con un’attrazione

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