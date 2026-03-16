Sondrio incidente sulla Statale 38 alla Sassella | quattro feriti e traffico in tilt

Lunedì alle 13.30, lungo la Strada statale 38 alla Sassella, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Quattro persone sono rimaste ferite e il traffico si è bloccato, creando disagi sulla strada. L'incidente si è verificato poco prima della rotatoria della Sassella, provenendo da Sondrio, e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

Sondrio, 16 marzo 2206 – Incidente stradale, verso le 13.30 di lunedì, lungo la Strada statale 38 (SS38), poco prima della rotatoria della Sassella provenendo da Sondrio. A scontrarsi un mezzo pesante e due automobili. Quattro le persone rimaste coinvolte – tra cui un 22enne e una 55enne – ma non si registrano feriti gravi. SONDRIO INCIDENTE STRADALE TIR E DUE AUTO ALLA SASSELLA - FOTO(ANSAANP) Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di Areu – l’Agenzia regionale emergenza urgenza –, con l’ausilio di un elicottero e i Vigili del Fuoco. Presente anche la polizia, che si occuperà di ricostruire l’esatta dinamica e le cause dello schianto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, incidente sulla Statale 38 alla Sassella: quattro feriti e traffico in tilt Articoli correlati Lombardia, grave incidente sulla Statale 38 a Traona: otto feriti, traffico in tiltÈ di otto feriti, alcuni in condizioni gravissime, il bilancio del pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Nuova Statale... Tirano, scontro frontale sulla Statale 38: quattro feriti, tra cui due bambini. Traffico in tilt dopo le Olimpiadi.Un incidente stradale ha scosso la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio, questo sabato 7 febbraio 2026, coinvolgendo due autovetture e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sondrio incidente sulla Statale 38 alla... Discussioni sull' argomento Incidente a Berbenno, code sulla 38; Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due veicoli: 4 persone ferite e traffico in tilt - FoggiaToday; Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt; Incidente sulla statale 113, muore alla guida dell'auto. Sondrio, incidente sulla Statale 38 alla Sassella: quattro feriti e traffico in tiltSondrio, 16 marzo 2206 – Incidente stradale, verso le 13.30 di lunedì, lungo la Strada statale 38 (SS38), poco prima della rotatoria della Sassella provenendo da Sondrio. A scontrarsi un mezzo pesante ... ilgiorno.it Sondrio. Incidente lungo la SS38 nei pressi della Sassella. Traffico in tilt. - facebook.com facebook