Teheran ha risposto con forza alla escalation nel Medio Oriente, causando 60 feriti in Israele e abbattendo un missile balistico sulla Turchia. La situazione si aggrava mentre l’ex presidente americano afferma che l’Iran è vicino alla resa. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensifica, coinvolgendo anche le aree del Golfo Persico. La regione è in pieno stato di crisi e conflitto aperto.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad allargarsi al Medio Oriente e al Golfo Persico. Un missile balistico ha colpito la città israeliana di Zarzir causando decine di feriti, mentre nuove esplosioni sono state segnalate a Dubai. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un soldato francese durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Sul piano politico cresce la tensione internazionale: Donald Trump minaccia Teheran, mentre Washington autorizza temporaneamente la vendita del petrolio russo già in transito per evitare una crisi energetica globale. Intanto gli attacchi contro infrastrutture petrolifere e navi nel Golfo Persico continuano a moltiplicarsi, aumentando il rischio di un conflitto sempre più esteso nell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra Medio Oriente, violenta reazione di Teheran: 60 feriti in Israele, missile balistico abbattuto sulla Turchia. Trump: "Iran vicino alla resa"

Il conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l'8 e il 9 marzo.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

