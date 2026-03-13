Guerra Medio Oriente violenta reazione di Teheran | 60 feriti in Israele missile balistico abbattuto sulla Turchia Trump | Iran vicino alla resa

Da thesocialpost.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teheran ha risposto con forza alla escalation nel Medio Oriente, causando 60 feriti in Israele e abbattendo un missile balistico sulla Turchia. La situazione si aggrava mentre l’ex presidente americano afferma che l’Iran è vicino alla resa. La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensifica, coinvolgendo anche le aree del Golfo Persico. La regione è in pieno stato di crisi e conflitto aperto.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad allargarsi al Medio Oriente e al Golfo Persico. Un missile balistico ha colpito la città israeliana di Zarzir causando decine di feriti, mentre nuove esplosioni sono state segnalate a Dubai. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un soldato francese durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Sul piano politico cresce la tensione internazionale: Donald Trump minaccia Teheran, mentre Washington autorizza temporaneamente la vendita del petrolio russo già in transito per evitare una crisi energetica globale. Intanto gli attacchi contro infrastrutture petrolifere e navi nel Golfo Persico continuano a moltiplicarsi, aumentando il rischio di un conflitto sempre più esteso nell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

guerra medio oriente violenta reazione di teheran 60 feriti in israele missile balistico abbattuto sulla turchia trump iran vicino alla resa
© Thesocialpost.it - Guerra Medio Oriente, violenta reazione di Teheran: 60 feriti in Israele, missile balistico abbattuto sulla Turchia. Trump: “Iran vicino alla resa”

Articoli correlati

Guerra Iran-Israele, Teheran: “Ferita anche nuova Guida Suprema”. Missile balistico intercettato in Turchia, Russia prepara risoluzione all’OnuIl conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l’8 e il 9 marzo.

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

Contenuti utili per approfondire Guerra Medio Oriente

Temi più discussi: Guerra Iran in Medio Oriente. Mons. Lhernould (pres. Conf. episcopale Nord Africa): La violenza non risponde alla sofferenza, la amplifica; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Medio Oriente: 100 milioni di bambini coinvolti nella guerra; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran.

guerra medio oriente guerra medio oriente violentaLa guerra in Medio Oriente sta creando la crisi peggiore di sempre per il mercato petrolifero globaleLo ha detto l'Agenzia internazionale dell’Energia, che per affrontarla ha messo a disposizione una parte delle sue riserve d'emergenza ... ilpost.it

Guerra in Medio Oriente: dove non si può viaggiare o è sconsigliatoTra spazio aereo chiuso, voli cancellati e tensioni crescenti nella regione, la guerra in Medio Oriente sta cambiando anche il modo di viaggiare. Ecco dove è sconsigliato andare e cosa sapere prima di ... vanityfair.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.