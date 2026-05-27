Giornate di Chiavari 2026 torna il il festival culturale con spettacoli musica cinema e incontri

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 2 giugno si svolgono le Giornate di Chiavari, un festival culturale che coinvolge la città con spettacoli, musica, cinema e incontri. La manifestazione è diretta da un regista e organizzata dall’ufficio comunale dedicato alla promozione della città. Per questa edizione, il tema centrale è “Come si sta bene a Chiavari”. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città, coinvolgendo diversi attori culturali.