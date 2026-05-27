Giornate di Chiavari 2026 torna il il festival culturale con spettacoli musica cinema e incontri
Dal 30 maggio al 2 giugno si svolgono le Giornate di Chiavari, un festival culturale che coinvolge la città con spettacoli, musica, cinema e incontri. La manifestazione è diretta da un regista e organizzata dall’ufficio comunale dedicato alla promozione della città. Per questa edizione, il tema centrale è “Come si sta bene a Chiavari”. La manifestazione si svolge in vari luoghi della città, coinvolgendo diversi attori culturali.
Dal 30 maggio al 2 giugno Chiavari torna a ospitare le “Giornate di Chiavari”, il festival culturale diffuso diretto da Massimiliano Finazzer Flory, organizzato dall’Assessorato alla Promozione della Città, che per l’edizione 2026 sceglie come filo conduttore il tema “Come si sta bene a Chiavari”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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