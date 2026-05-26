Torna l' Open Festival a Ercolano | 9 giorni di musica cinema e spettacoli gratuiti e diffusi

Dal 28 maggio al 7 giugno, Ercolano ospita la quarta edizione di Open Festival, con nove giorni di eventi gratuiti. La città si trasforma in un grande palcoscenico aperto, offrendo spettacoli di musica, cinema e altre arti. Le attività si svolgono in diversi luoghi, coinvolgendo pubblico e artisti in un programma diffuso e vario. La manifestazione si svolge interamente all’aperto, senza costi di ingresso.

Dal 28 maggio al 7 giugno, Ercolano diventa un unico, vibrante palcoscenico a cielo aperto per la IV edizione di Open Festival: Ercolano nei luoghi e nell’arte. La rassegna, organizzata dal Comune di Ercolano, è finanziata dalla Regione Campania attraverso la direzione generale politiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Open Festival a Ercolano, nove giorni di arte tra le ville vesuviane e il centro storico

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