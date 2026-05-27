Nel giardino di una scuola di Seggiano, durante una due giorni dedicata all’emergenza, gli studenti hanno trascorso una notte in tenda come parte di un’attività educativa sulla protezione civile. L’evento ha coinvolto i bambini in un’esperienza pratica, trasformando il spazio scolastico in un campo base. I partecipanti hanno partecipato a esercitazioni e giochi finalizzati a insegnare loro come proteggersi in situazioni di emergenza.

Il giardino della scuola di via Bolivia a Seggiano trasformato in campo base, bimbi in tenda per una notte a lezione di protezione civile: successo per la due giorni dell’emergenza con gli alunni che imparano a difendersi, giocando. "L’appuntamento è la conclusione di un percorso che comincia in prima elementare con la lezione base sulla natura - spiega Claudio Dotti, assessore allo Sport - e si conclude con la prima notte fuori casa per l’esercitazione. Un vero rito di passaggio in città". Il Campo scuola è uno dei progetti simbolo del Diritto allo studio cittadino, un classico della formazione oltre i libri. Un’esperienza immersiva pensata per insegnare ai più giovani come affrontare situazioni critiche, trasformando l’educazione alla sicurezza in un momento pratico fra collaborazione e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornate dell’emergenza. Bambini in tenda di notte: "Imparano a proteggersi"

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