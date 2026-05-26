Distribuiti 70mila libretti di ricette nelle scuole milanesi | così i bambini imparano a mangiare sano

Sono stati distribuiti 70.000 libretti di ricette nelle scuole di Milano. Il progetto, intitolato “In cucina con Chef Ambrogio,” è promosso da una società comunale che gestisce le mense scolastiche e serve quotidianamente più di 77.000 pasti. I libretti sono destinati a bambini e ragazzi per favorire l’apprendimento di abitudini alimentari più sane. La distribuzione si svolge in tutte le scuole della città.

In tutto 70mila nuovi libretti educativi distribuiti nelle scuole della città. È il progetto “In cucina con Chef Ambrogio” firmato da Milano Ristorazione, società in-house del comune di Milano che ogni giorno prepara e serve oltre 77mila pasti nelle mense scolastiche della città.Le ricette dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mangiare leggero non è mangiare sano, la nutrizionista Cancellato: “No carboidrati la sera è un falso mito”Una nutrizionista ha chiarito che seguire diete leggere non equivale necessariamente a mangiare in modo sano.

Leggi anche: Come mangiare davvero sano in 5 mosse

Temi più discussi: Milano, distribuiti dal Comune 70mila libretti educativi nelle scuole della città e oltre 20.000 bambini coinvolti nei progetti di educazione alimentare; Elezioni amministrative in Sicilia, Anci Sicilia: Congratulazioni ai sindaci eletti; Rivoluzione Milan: esonerato Allegri, via anche Furlani, Tare e Moncada; Torino City Marathon e FIAT corrono insieme per il secondo anno consecutivo.

Milano Ristorazione porta Chef Ambrogio in 70mila scuole cittadineMilano Ristorazione distribuisce 70mila libretti In cucina con Chef Ambrogio nelle scuole cittadine. Il progetto promuove educazione alimentare e lotta allo spreco coinvolgendo studenti, insegnanti ... italiaatavola.net

MILANO RISTORAZIONE E COMUNE DI MILANO: 70.000 LIBRETTI EDUCATIVI DISTRIBUITI NELLE SCUOLE DELLA CITTÀ E OLTRE 20.000 BAMBINI COINVOLTI NEI PROGETTI DI EDUCAZIONE ...Milano, 25 maggio 2026 – Sono 70.000 i nuovi libretti educativi In cucina con Chef Ambrogio distribuiti nelle scuole della città servite da Milano Ristorazione, società in-house del Comune di Milano ... mi-lorenteggio.com