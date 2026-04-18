Ruviano i bambini imparano le regole della strada al volante di kart elettrici

A Ruviano si è svolta una giornata dedicata all’educazione stradale rivolta ai bambini, che hanno potuto apprendere le regole della strada attraverso l’uso di kart elettrici. L’evento ha coinvolto i più piccoli in attività pratiche in un ambiente all’aperto, trasformando il centro del paese in una sorta di scuola guida temporanea. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sulla sicurezza e il rispetto delle norme stradali fin dalla giovane età.

Tempo di lettura: 2 minuti Chi l’ha detto che imparare il Codice della Strada debba essere noioso? Oggi Ruviano si è trasformata in una vera e propria “scuola guida” a cielo aperto, ospitando una giornata interamente dedicata alla “sicurezza e all’educazione stradale” per i più piccoli. L’iniziativa ha visto come protagonisti assoluti i bambini della comunità, che hanno potuto svestire i panni di semplici pedoni per diventare, per un giorno, dei veri piloti. L’obiettivo? Insegnare il rispetto delle regole e la consapevolezza del pericolo attraverso l’esperienza diretta e il gioco. In pista con i Kart Elettrici Il cuore dell’evento è stata la prova pratica svoltasi nella piazza più ampia della città.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ruviano, i bambini imparano le regole della strada al volante di kart elettrici Notizie correlate Piccoli piloti crescono: bambini guidano kart elettrici per imparare le regole stradali | FOTOUna vera e propria “scuola guida” a cielo aperto, dove il divertimento ha incontrato l’educazione civica. Giochi della solidarietà: i bambini della primaria di Monte Marenzo imparano l’unità attraverso lo sportA Monte Marenzo, in provincia di Lecco, i bambini della scuola primaria hanno vissuto una giornata diversa dal solito.