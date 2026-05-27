Giornata nazionale della legalità | incontro con gli studenti per commemorare la strage di Capaci
Il Comune di Pisa ha celebrato il 34° anniversario della strage di Capaci con iniziative dedicate alla Giornata Nazionale della Legalità. La ricorrenza, istituita per ricordare i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è stata commemorata attraverso incontri con gli studenti. La giornata ha previsto attività di sensibilizzazione e momenti di riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata.
Commemorato dal Comune di Pisa il 34° anniversario della strage di Capaci con una serie di iniziative dedicate alla Giornata Nazionale della Legalità, ricorrenza istituita in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
GIORNATA MONDIALE SICUREZZA SUL LAVORO, PROTAGONISTI GLI STUDENTI - SPECIALE MEDIANEWS
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Pisa celebra la Giornata della Legalità in ricordo della strage di CapaciA Pisa si avvicina la Giornata nazionale della legalità, che si terrà in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci.
Temi più discussi: Giornata Nazionale della Legalità; Pisa celebra la Giornata della Legalità in ricordo della strage di Capaci; Palermo, Giornata Nazionale della Legali; Giornata nazionale della legalità: Non è memoria immobile, ma competenza civile da esercitare ogni giorno.
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