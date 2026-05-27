Giornata nazionale della legalità | incontro con gli studenti per commemorare la strage di Capaci

Notizia in breve

Il Comune di Pisa ha celebrato il 34° anniversario della strage di Capaci con iniziative dedicate alla Giornata Nazionale della Legalità. La ricorrenza, istituita per ricordare i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è stata commemorata attraverso incontri con gli studenti. La giornata ha previsto attività di sensibilizzazione e momenti di riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata.