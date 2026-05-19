Trentaquattro anni dalla strage di Capaci alla Scalinata Rosa Donato gli studenti costruiscono Le parole della legalità
Il 21 maggio ricorre il trentiquattresimo anniversario della Strage di Capaci. In questa occasione, alla Scalinata Rosa Donato a Messina, gli studenti partecipano alla realizzazione di un progetto chiamato “Le parole della legalità”. Nello stesso giorno, si svolge anche l’evento “Per lo Sviluppo contro le Mafie”, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori di Messina in collaborazione con la Fondazione Èbbene. L’iniziativa fa parte del calendario di eventi nazionale dedicati alla memoria di quella giornata.
Giovedì 21 maggio, in occasione del trentaquattresimo anniversario della Strage di Capaci, torna a Messina “Per lo Sviluppo contro le Mafie”, l’appuntamento promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Messina in collaborazione con Fondazione Èbbene, inserito nel cartellone nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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