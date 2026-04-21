Spettacolo di clownerie visite guidate gratuite e laboratori per la Giornata mondiale del libro | il programma di Piazza idea

In occasione della Giornata mondiale del libro, sono in programma diverse attività tra cui uno spettacolo di clownerie, visite guidate gratuite e laboratori dedicati a tutte le età. Questi eventi fanno parte di “Piazza idea”, un progetto dell’amministrazione comunale che prosegue nel centro della città, coinvolgendo piazza Cesare Battisti e piazza Umberto. L’iniziativa è partita a novembre con l’obiettivo di animare e valorizzare gli spazi pubblici.

Prosegue in piazza Cesare Battisti e piazza Umberto il percorso di animazione sociale e culturale “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città con l’organizzazione, da novembre.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giornata Mondiale del Teatro: visite guidate al Filarmonico di Verona Visite oculistiche gratuite in piazza San Giustino per la settimana mondiale del glaucomaLe visite saranno a cura del Centro nazionale di alta tecnologia in oftalmologia di Chieti diretta dal prof.