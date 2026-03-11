Sicurezza e rispetto delle regole i carabinieri nelle scuole per la ' Cultura della legalità'

I carabinieri della provincia di Ferrara sono tornati nelle scuole per promuovere la cultura della legalità. Con iniziative e incontri, il loro obiettivo è sensibilizzare gli studenti sull'importanza del rispetto delle regole e della sicurezza. L'intervento fa parte di un progetto continuo che coinvolge le istituzioni locali e mira a rafforzare la consapevolezza civica tra i più giovani.

Continua l'impegno del Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara nel supporto delle giovani generazioni. Nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, il comandante di Tresignana, maresciallo capo Roberto Cucchi, ha incontrato circa 200 alunni degli istituti don Chendi Domenico di.