Giornata della legalità all' Istituto Radice - Alighieri | così le iniziative

Notizia in breve

Durante la giornata dedicata alla legalità, studenti e insegnanti hanno partecipato a varie iniziative nell'istituto Radice - Alighieri. Sono stati affrontati temi legati al rispetto delle regole e alla lotta contro le illegalità, con incontri e discussioni in aula. La mattina si è conclusa con un momento di riflessione collettiva, sottolineando l'importanza di mantenere vivi i valori civili e morali.