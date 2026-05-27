Giornata della legalità all' Istituto Radice - Alighieri | così le iniziative

Da reggiotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la giornata dedicata alla legalità, studenti e insegnanti hanno partecipato a varie iniziative nell'istituto Radice - Alighieri. Sono stati affrontati temi legati al rispetto delle regole e alla lotta contro le illegalità, con incontri e discussioni in aula. La mattina si è conclusa con un momento di riflessione collettiva, sottolineando l'importanza di mantenere vivi i valori civili e morali.

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"Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”.Questa frase del magistrato Giovanni Falcone, assassinato insieme alla moglie e alla sua scorta a Capaci, il 23 maggio 1992, sintetizza in pieno il significato della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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