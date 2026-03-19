giornata della poesia le iniziative

A Sesto si svolgono diverse iniziative per celebrare la Giornata mondiale della poesia e la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno, dedicate alle vittime innocenti delle mafie. L’evento coinvolge la comunità locale con letture e incontri che mettono al centro queste due ricorrenze. Le manifestazioni si tengono in vari luoghi della città e coinvolgono cittadini di tutte le età.

Sesto celebra la Giornata mondiale della poesia e la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Oggi in largo Lamarmora istituzioni e scuole prenderanno in prestito le parole di grandi autori e cantanti, come Francesco De Gregori, per condividere valori, idee e storie di chi ha cambiato il Paese. Il pubblico potrà anche prendere la cartolina con il brano preferito e portala a casa. Una manifestazione itinerante che inizierà davanti a Villa Mylius alle 11 alla presenza del sindaco Roberto Di Stefano, delle autorità civili e militari cittadine e della comunità scolastica, si esibirà il coro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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