Esperienza di crescita e legalità per gli studenti del Radice-Alighieri alla Scuola allievi carabinieri

Gli studenti delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Radice-Alighieri hanno partecipato a una giornata dedicata alla crescita personale e alla conoscenza della legalità, organizzata presso la scuola allievi carabinieri. L’evento, promosso dalla dirigente dell’istituto, ha coinvolto i giovani in attività e momenti educativi, offrendo loro l’opportunità di apprendere aspetti legati alle forze dell’ordine e ai valori civici in un contesto pratico e interattivo.

È stata una giornata ricca di emozioni e di grande valore formativo quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Radice-Alighieri, guidato dalla dirigente, Simona Sapone.I ragazzi, nell’ambito del progetto legalità, si sono recati presso la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Alla scoperta del Radice Alighieri, famiglie e studenti protagonisti dell’open dayGenitori e ragazzi hanno potuto visitare gli spazi scolastici, incontrare i docenti e conoscere laboratori, progetti innovativi e percorsi didattici... A scuola di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti a San FeliceIeri, mercoledì 25 febbraio, nell’ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle forze dell’ordine, i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Opportunità di lavoro nel Non Profit (09/04/2026); Elisa Reginato nuova Managing Director di Miele Italia; Il ceo di Mytheresa: L’esperienza fisica non sarà mai sostituita dal digitale; Tikehau Capital, nuova partnership con Brodsky. Enoturismo, 18 milioni di italiani coinvolti: crescita record e nuova centralità dell’esperienzaFonte: Qualitytravel.it. L’enoturismo italiano accelera e cambia forma. Nel 2026 sono circa 18 milioni gli italiani coinvolti... L'articolo originale, consultabile qui Enoturismo, 18 milioni di italia ... msn.com Se il lavoro diventa un’esperienza (di cui si può fare a meno)Ormai anche nella capitale italiana del lavoro, Milano, un rapporto subordinato a tempo indeterminato ha una durata media di 48 mesi. Nel periodo gennaio 2023 - giugno 2024, 195.038 lavoratori si sono ... vita.it Musica di gruppo a Chiavari. Giovedì, alle 16, il Centro famiglie Tigullio ospiterà, nella propria sede di via della Cittadella, il “Cerchio di percussioni”. Un’esperienza gratuita (su prenotazione) che invita adulti e ragazzi a suonare insieme, divertirsi e scoprire le - facebook.com facebook DoteComune Lombardia: 90 Stage retribuiti per esperienza di Formazione Lavoro x.com