Giornata del sollievo un torneo di calcetto per sensibilizzare e promuovere la cultura dell’assistenza

Domani, sabato 23 maggio, si svolge al Cus Palermo un torneo di calcetto organizzato da Samo Ets, in collaborazione con l’università di Palermo. L’evento si tiene dalle 9 alle 13 e si inserisce nella Giornata del sollievo, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura dell’assistenza. La manifestazione coinvolge diverse squadre e mira a far conoscere iniziative legate al supporto e alla cura, attraverso un’attività sportiva aperta a tutti.

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