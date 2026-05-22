Giornata del sollievo un torneo di calcetto per sensibilizzare e promuovere la cultura dell’assistenza
Domani, sabato 23 maggio, si svolge al Cus Palermo un torneo di calcetto organizzato da Samo Ets, in collaborazione con l’università di Palermo. L’evento si tiene dalle 9 alle 13 e si inserisce nella Giornata del sollievo, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura dell’assistenza. La manifestazione coinvolge diverse squadre e mira a far conoscere iniziative legate al supporto e alla cura, attraverso un’attività sportiva aperta a tutti.
In occasione della Giornata del sollievo, domani, sabato 23 maggio, Samo Ets organizza un torneo di calcetto a squadre al Cus Palermo, dalle 9 alle 13, in collaborazione con l’università di Palermo. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, nasce per sensibilizzare la cittadinanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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