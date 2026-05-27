Il mercoledì al Roland Garros si è concluso con tre eliminazioni italiane. Lorenzo Sonego, Federico Cinà e Jasmine Paolini sono stati sconfitti al secondo turno, lasciando il torneo senza rappresentanti italiani ancora in gara. La giornata si è rivelata difficile per il tennis nazionale, con tutte e tre le giocatrici e giocatori usciti dal torneo in questa fase. Nessuno di loro ha superato il secondo turno.

Parigi, 27 maggio 2026 - Si chiude con tre eliminazioni il mercoledì azzurro al Roland Garros. A salutare il torneo parigino sono Lorenzo Sonego, Federico Cinà e Jasmine Paolini, tutti sconfitti al secondo turno in una giornata complicata per il tennis italiano. Il dolore ferma Paolini. La delusione più pesante arriva probabilmente dal tabellone femminile, dove Jasmine Paolini si arrende in rimonta all’argentina Solana Sierra. L’azzurra aveva indirizzato il match nel migliore dei modi, conquistando il primo set 6-3 e portandosi avanti 4-2 nel secondo, prima del progressivo calo dovuto ai problemi alla caviglia sinistra che da settimane ne condizionano il rendimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giornata amara per gli italiani al Roland Garros: fuori Paolini, Sonego e Cinà

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