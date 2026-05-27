Giorgio Baccanello asta benefica per Ant

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si svolge un'asta benefica presso la sede di Confcommercio Ascom Bologna, un evento che si distingue dalle consuete iniziative organizzate dall'associazione.

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Raramente nella sede di Confcommercio Ascom Bologna vengono fatte delle aste, ma questa è una circostanza diversa, importante. Infatti questo pomeriggio, alle 17, a Palazzo Segni Masetti (Strada Maggiore 23) nella sala dei Carracci si svolgerà l’ Asta di dipinti di Giorgio Baccanello. Questa sarà l’occasione di fare della beneficienza, in quanto tutto il ricavato dell’asta andrà a Fondazione Ant per sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare gratuita. Tutti i dipinti vennero donati alla morte dell’artista a Tiziana Sassoli del Fondantico, che poi ha deciso, come ringraziamento per l’ottima assistenza medico specialistica ricevuta dal fratello Stefano, di metterle in asta in favore di Ant. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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