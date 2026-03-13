Al via l’asta benefica dei palloni utilizzati nelle partite dei Play Off Scudetto

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha avviato un’asta benefica dedicata ai palloni usati durante le partite dei Play Off Scudetto di SuperLega. L’evento coinvolge i tifosi che potranno aggiudicarsi gli oggetti in palio attraverso una piattaforma online. L’iniziativa si svolge nelle date delle partite casalinghe della fase finale del campionato. La vendita dei palloni avviene in modo esclusivamente benefico.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è lieta di annunciare una nuova iniziativa dedicata ai tifosi in occasione delle partite casalinghe dei Play Off Scudetto di SuperLega. Per ogni gara disputata al PalabancaSport, il Club Biancorosso organizzerà un’asta benefica online che permetterà ai tifosi di aggiudicarsi un cimelio unico, come ad esempio l’ultima palla ufficiale autografata del match.Il pallone Mikasa, infatti, protagonista dell’ultimo punto di Gara 2 contro Modena Volley – in programma al PalabancaSport il 14 marzo alle ore 18:00, con diretta su Rai Sport e VBTV – verrà firmato dall’atleta che realizzerà il punto decisivo oppure, in caso di errore nell’ultima azione della squadra avversaria, dall’MVP della gara. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

