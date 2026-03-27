Un’asta benefica speciale coinvolge il Teatro Sannazaro e il club sportivo SSC Napoli. L’iniziativa mira a raccogliere fondi per supportare la ripresa del teatro, colpito da difficoltà recenti. La collaborazione tra le due realtà si concretizza attraverso questa asta, che offre oggetti e opportunità legate al club e al teatro, con l’obiettivo di sostenere la rinascita delle attività culturali e artistiche del teatro.

Il Teatro Sannazaro prova a rialzarsi. E al suo fianco scende in campo anche SSC Napoli con un’iniziativa benefica pensata per coinvolgere tifosi e città. Il rogo del 17 febbraio ha colpito uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana. Nel cuore di Chiaia, il Sannazaro rappresenta da oltre cento anni una parte importante della tradizione teatrale cittadina. Per questo il club azzurro ha deciso di sostenere in modo concreto il percorso di ricostruzione. Da oggi saranno messe all’asta 50 cornici in edizione limitata. Ognuna contiene una maglia di Kevin De Bruyne autografata e autenticata. Le aste si svolgeranno sulla piattaforma del partner MatchWornShirt e porteranno il nome di “SSC Napoli Teatro Sannazaro Charity Auction”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - SSC Napoli per il Teatro Sannazaro: asta benefica speciale

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Per contribuire alla ricostruzione del Teatro Sannazaro, SSC Napoli promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. Da oggi, attraverso la piattaforma dedicata del partner MatchWornShirt, saranno messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata cont x.com

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