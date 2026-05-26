È stato sequestrato un patrimonio composto da circa 3 milioni di euro in oro, zaffiri, smeraldi e rubini. Tra gli oggetti trovati ci sono parure, orologi da collezione e gioielli vari, come anelli e collane. La segretaria ha dichiarato che si tratta di beni ereditati dalla moglie e di regali. Il materiale è stato sottoposto a sequestro in un'operazione di polizia.

Madrid, 26 maggio 2026 – Parure di rubini, smeraldi e zaffiri. Orologi da collezione Omega e Longines, anelli e collane in oro con lavorazioni di finissima gioielleria. È solo una parte del preziosissimo ‘ tesoro di Zapatero ’: un centinaio di oggetti di lusso trovati dalla polizia nella cassaforte dello studio dell’ex premier spagnolo, per un valore complessivo che oscilla tra i 2 e i 3 milioni di euro. Finito al centro dell’inchiesta sul caso Plus Ultra – i magistrati spagnolo stanno indagando sul salvataggio finanziario con un prestito pubblico da 53 milioni di euro durante la pandemia nel 2021 – il 65enne José Luis Rodriguez Zapatero (ex leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo) rischia di trascinare in quello che si sta configurando come uno scandalo politico-giudiziario il governo socialista di Pedro Sánchez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sequestrato il ‘tesoro’ di Zapatero: 3 milioni di oro, zaffiri e smeraldi. La segretaria: “Eredità della moglie e regali”

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