L'educazione finanziaria femminile rappresenta un elemento fondamentale per promuovere l'indipendenza economica delle donne. Avere competenze in materia di finanza permette di gestire meglio il proprio denaro e di prendere decisioni consapevoli. Questa capacità contribuisce a ridurre le dipendenze da altri e a favorire una maggiore autonomia personale. Sempre più iniziative si concentrano sull'importanza di diffondere conoscenze finanziarie tra le donne, considerando che questa competenza può influenzare positivamente le scelte di vita e la partecipazione al mercato del lavoro.

Uno dei tasselli di base che ogni donna dovrebbe avere nella propria vita, è l’ indipendenza economica, uno dei cardini che permette di essere autonome e libere dal dover dipendere da qualcun altro, anche quando le condizioni non sono idonee a farlo. E per raggiungere questa indipendenza, occorre partire dal come e dal perché, ovvero da un’ educazione finanziari femminile, volta a far comprendere al pubblico a cui si rivolge, come gestire i propri soldi e come realizzare un proprio progetto economico. Oltre ai tanti perché è importante farlo. Perché serve un’educazione finanziaria femminile. Per prima cosa quindi, è importante capire perché fornire un’ educazione finanziaria femminile dovrebbe essere un obiettivo primario. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Educazione finanziaria femminile: uno strumento per la parità di genere

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Donne che contano - Le BCC promuovono l’indipendenza economica delle donne per la parità di genere

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