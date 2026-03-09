Legalità e azzardo | gli studenti dell’Alberti incontrano Libera Benevento

Gli studenti dell’Istituto Alberti di Benevento hanno incontrato un rappresentante di Libera per discutere di legalità e gioco d’azzardo. L’incontro ha coinvolto una ventina di studenti che hanno ascoltato un intervento sul tema, con approfondimenti sui rischi e le implicazioni legate alla diffusione del gioco d’azzardo tra i giovani. Durante l’evento sono stati presentati dati e analisi sui numeri relativi a questa problematica.

Tempo di lettura: 2 minuti Comprendere i numeri per smascherare l’illusione. Gli studenti delle classi IIIA AFM, 3 e 4 Web dell’Istituto IIS” ALBERTI-VIRGILIO” hanno partecipato a un importante incontro di approfondimento dedicato al tema del gioco d’azzardo, guidato da Alessandro Ucci, referente del coordinamento di Libera Benevento. L’analisi, condotta con rigore scientifico e dati alla mano, ha tracciato un quadro allarmante della situazione nazionale e, nello specifico, regionale. Se la Campania si posiziona al secondo posto in Italia per volumi di gioco dopo la Lombardia, il dato assume contorni ancora più critici se rapportato al numero di abitanti: la spesa pro capite dei campani rivela una fragilità sociale ed economica profonda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legalità e azzardo: gli studenti dell’Alberti incontrano Libera Benevento Articoli correlati Educazione alla legalità e prevenzione: i carabinieri incontrano gli studenti dell'“Antonelli”Incontro dei carabinieri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado “V. Aggiornamenti e notizie su Libera Benevento Gioco d’azzardo: Libera Puglia presenta Azzardomafie, una fotografia con numeri, storie e affari del Paese tra legalità e criminalitàUn Paese dove solo nel 2024 si è giocato più di 157 miliardi di euro con almeno 18 milioni di italiani che nell’ultimo anno hanno tentato la fortuna nell’azzardo, con la speranza di cambiare la ... agensir.it Benevento, 109 piazze per la legge 109: Libera scende in campoDomani saranno 30 anni, da quando, grazie anche al milione di firme raccolte su impulso di Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la legge 109 fu approvata in Parlamento. ilmattino.it