L'Autorità per le comunicazioni è stata chiamata a intervenire per regolare la comunicazione delle concessionarie di gioco d’azzardo e scommesse. Forum Famiglie e Alea hanno sottolineato la necessità di tutelare le persone e le famiglie da messaggi ambigui e ingannevoli provenienti da questi operatori. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni sui rischi sociali legati a pratiche pubblicitarie poco trasparenti.

“È fondamentale prendere atto dei pericoli per la nostra società derivanti da una comunicazione ambigua e ingannevole da parte degli operatori del gioco d’azzardo e scommesse. Non possiamo tollerare che questa pratica diventi una via di fuga dalla precarietà economica e che i messaggi arrivino in fasce orarie protette, approfittando degli eventi sportivi più seguiti” – così è intervenuta Emma Ciccarelli, del Forum nazionale delle Associazioni Familiari, a margine della presentazione all’Agcom del documento condiviso con Alea e diverse Associazioni dei consumatori, sulle linee guida per la comunicazione sui giochi d’azzardo. “Durante le partite di calcio vengono notificati ai titolari di un account di scommesse centinaia di inviti a puntare su episodi che possono occorrere durante l’evento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gioco, Ciccarelli (Forum Famiglie) e Fiasco (Alea): “Agcom intervenga per regolare la comunicazione delle concessionarie nel rispetto della persona e delle famiglie”

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