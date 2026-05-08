Gioco responsabile Emma Ciccarelli Forum delle Associazioni Familiari La comunicazione pubblica non sia ambigua né promozionale

Un esponente di un forum delle associazioni familiari ha sottolineato che le comunicazioni pubbliche sulla prevenzione del gioco d’azzardo devono essere chiare e sobrie, evitando ogni forma di ambiguità. Ha inoltre evidenziato che le campagne non devono contenere elementi promozionali o che possano incentivare il gioco, richiamando l’attenzione sulla responsabilità nella comunicazione pubblica su questo tema.

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“La comunicazione di prevenzione del gioco d’azzardo deve essere chiara, sobria e priva di qualsiasi ambiguità che possa anche indirettamente incentivare il gioco. È necessario evitare che messaggi apparentemente informativi, attraverso linguaggi, immagini o meccanismi che richiamano l’esperienza della scommessa, finiscano per ridurre la percezione del rischio e rendere l’azzardo più accettabile o familiare. Il lavoro condiviso alla base del documento presentato oggi mette al centro la tutela delle famiglie e l’esigenza di una comunicazione pubblica realmente efficace nella prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo. In questo contesto, il tema del gioco responsabile richiede un approccio rigoroso, capace di proteggere le persone e non di normalizzare comportamenti a rischio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gioco responsabile, Emma Ciccarelli, Forum delle Associazioni Familiari “La comunicazione pubblica non sia ambigua né promozionale” Notizie correlate Assegno unico, Adriano Bordignon, Forum delle Associazioni Familiari: “Fermare l’infrazione UE e rafforzare una misura ormai indispensabile per le famiglie”“L’assegno unico e universale rappresenta una misura centrale di sostegno alle famiglie, pensata per garantire un contributo continuativo per ogni... Leggi anche: Gioco d’azzardo, Alea, Forum delle Famiglie e Associazioni dei consumatori ad AGCOM “No a ogni forma nascosta di pubblicità”