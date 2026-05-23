Ludovica Ajello è stata convocata nella nazionale Junior di ginnastica ritmica per partecipare ai Campionati Europei a Varna, in Bulgaria, dal 27 al 30 maggio. La ginnasta della Cervia Ginnastica Ritmica gareggerà nella specialità delle clavette. La convocazione è stata comunicata recentemente e rappresenta un passo importante per l’atleta, che indosserà nuovamente la maglia azzurra in questa competizione internazionale.

Ludovica Ajello si veste ancora d’azzurro. La ginnasta della Cervia Ginnastica Ritmica è stata convocata nella nazionale Junior per disputare l’ Europeo a Varna in Bulgaria, in programma dal 27 al 30 maggio, e scenderà in pedana nella specialità delle clavette. Un attrezzo dove si è già fatta valere nella gara internazionale in Kazakistan vincendo la medaglia d’oro. Per l’atleta classe 2011, questa chiamata in azzurro è una prestigiosa conferma, in quanto già nel 2025 faceva parte del gruppo delle nazionali essendo una delle ginnaste più promettenti e futuribili del panorama italiano, avendo partecipato a tornei internazionali in Kazakistan e in Bulgaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ludovica Ajello convocata nella Nazionale Junior

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