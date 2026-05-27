Ginestrail e La Notte dei Briganti | escursionismo territorio e comunità protagonisti a Vernasca

Il Comune di Vernasca ha annunciato due eventi sul territorio: “Ginestrail”, escursione prevista per il 2 giugno, e “La Notte dei Briganti”, in programma il 6 giugno. La presentazione si è svolta mercoledì 27 maggio nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Piacenza. Entrambe le iniziative coinvolgono attività legate all’escursionismo e alla valorizzazione del territorio, con attenzione alle comunità locali.

Mercoledì 27 maggio, nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Piacenza, il Comune di Vernasca ha presentato due imminenti iniziative in programma sul territorio: “Ginestrail”, prevista per il prossimo martedì 2 giugno, e “La Notte dei Briganti”, in calendario sabato 6 giugno.All’incontro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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