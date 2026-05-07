Protagonisti del territorio Crédit Agricole Italia al fianco delle comunità

Da ilgiorno.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Crédit Agricole Italia continua a sostenere le comunità locali, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e promuovere iniziative nel settore culturale, educativo e sociale. La banca ha portato avanti queste attività con successo a partire dal 2023, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo allo sviluppo delle realtà che lo compongono. Questi interventi si inseriscono in un percorso di supporto costante alle comunità di riferimento.

Supportare la crescita economica del territorio e proseguire nel solco delle iniziative culturali, educative e sociali sostenute con successo a partire dal 2023. L’obiettivo è duplice e le donne e gli uomini che porteranno avanti questa mission hanno tutte le carte in regola per farlo nel più efficace dei modi. A guidarli sarà Stefano Martinalli, consigliere delegato e direttore generale Gruppo Autotorino SpA, nominato presidente del Comitato Territoriale Alta Lombardia di Crédit Agricole Italia per il triennio 2026-2028. Organismo chiave per la strategia di prossimità del Gruppo in quanto "raccordo strategico" con le figure di spicco...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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