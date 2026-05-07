Protagonisti del territorio Crédit Agricole Italia al fianco delle comunità

Crédit Agricole Italia continua a sostenere le comunità locali, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e promuovere iniziative nel settore culturale, educativo e sociale. La banca ha portato avanti queste attività con successo a partire dal 2023, rafforzando il legame con il territorio e contribuendo allo sviluppo delle realtà che lo compongono. Questi interventi si inseriscono in un percorso di supporto costante alle comunità di riferimento.

Supportare la crescita economica del territorio e proseguire nel solco delle iniziative culturali, educative e sociali sostenute con successo a partire dal 2023. L’obiettivo è duplice e le donne e gli uomini che porteranno avanti questa mission hanno tutte le carte in regola per farlo nel più efficace dei modi. A guidarli sarà Stefano Martinalli, consigliere delegato e direttore generale Gruppo Autotorino SpA, nominato presidente del Comitato Territoriale Alta Lombardia di Crédit Agricole Italia per il triennio 2026-2028. Organismo chiave per la strategia di prossimità del Gruppo in quanto "raccordo strategico" con le figure di spicco...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Protagonisti del territorio. Crédit Agricole Italia al fianco delle comunità Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Credit Agricole e territorio. Rinnovato il Comitato localeRinnovato il Comitato Territoriale Romagna Marche di Crédit Agricole Italia, l’organismo nato nel 2019 per rafforzare il legame tra la banca e le... Crédit Agricole in Italia, clienti in crescitaL’Italia si conferma secondo mercato domestico per Crédit Agricole, con una dinamica positiva dei ricavi che hanno superato 1,3 miliardi di euro (+4%... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Bper, Romellini: Protagonisti nello sviluppo del territorio; Bra partecipa a GreenUP Piemonte: rigenerazione ambientale urbana; Olimpia for All: il settore giovanile protagonista della seconda fase del progetto; Giovani protagonisti, doppio bando per volontari ed enti del terzo settore. “Poster per la Pace”, premiati a Rimini gli studenti protagonisti del concorso Lions Leggi qui: https://altarimini.it/poster-per-la-pace-premiati-a-rimini-gli-studenti-protagonisti-del-concorso-lions.php - facebook.com facebook