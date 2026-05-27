I conti dell'associazione sono stati sequestrati dopo che sono emerse irregolarità relative a circa 478 mila euro di fondi pubblici. Le autorità stanno verificando come siano stati gestiti questi fondi, con particolare attenzione alle modalità di affidamento diretto dell'incarico all'associazione Aura. Sono in corso indagini per chiarire chi abbia autorizzato tali affidamenti e se ci siano state violazioni nelle procedure di gestione.

? Punti chiave Come sono stati gestiti i fondi per l'associazione della figlia?. Chi ha autorizzato gli affidamenti diretti verso l'associazione Aura?. Perché i servizi sono stati pagati se svolti gratuitamente da altri?. Quali conseguenze avrà il taglio dei fondi regionali sulla kermesse?.? In Breve Indagini su affidamenti diretti all'associazione Aura tra il 2016 e il 2024.. Contratti per trasporti e ospiti coinvolgono il funzionario responsabile unico del procedimento.. Gennaro Sangiuliano chiede alla Regione Campania la sospensione dei finanziamenti pubblici.. Prossima edizione del festival programmata dal 17 al 25 luglio 2026.. La Finanza di Napoli ha notificato martedì un invito a dedurre per un presunto danno erariale superiore a 478mila euro, colpendo i conti del Giffoni Film Festival e il patron Claudio Gubitosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giffoni, sequestrati i conti: indagini su 478mila euro di fondi pubblici

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