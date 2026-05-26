La Guardia di Finanza ha avviato un’indagine sul Giffoni Film Festival riguardo a un presunto danno erariale di 478mila euro. Si indaga su un possibile dirottamento di fondi pubblici da parte dell’Ente Autonomo Giffoni Experience. La procura ha disposto verifiche sui flussi finanziari e sulla gestione delle risorse. Nessuna persona è ancora iscritta nel registro degli indagati. Le autorità continuano le verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Tra il 2016 e il 2024 l’Ente Autonomo Giffoni Experience potrebbe essersi reso responsabile di un danno erariale di 478.769 euro. È quanto emerge da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, che, su mandato della Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, ha notificato un invito a dedurre e un atto di messa in mora nei confronti dell’Ente, del suo direttore artistico e organizzativo e del Responsabile Unico del Procedimento. L’indagine ruota intorno ai fondi pubblici che sarebbero stati erogati dalla Regione Campania per il Giffoni Film Festival, il festival cinematografico per bambini e ragazzi che ogni anno a luglio anima il comune di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giffoni Film Festival, la Gdf indaga su un presunto danno erariale di 478mila euro

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