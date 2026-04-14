Vinitaly Giansanti | Necessarie misure anti-crisi a tutela del settore vino

Durante Vinitaly, il presidente di Confagricoltura ha affermato che i tempi attuali richiedono misure straordinarie per tutelare il settore vinicolo. L’intervento è avvenuto nello stand del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, durante un incontro tra il ministro e rappresentanti della filiera. La discussione si è concentrata sulla necessità di interventi emergenziali per affrontare le criticità del settore.

VERONA – “Tempi straordinari richiedono misure straordinarie ed emergenziali”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo nello stand del Masaf a Vinitaly durante l’incontro tra il ministro Francesco Lollobrigida e la filiera del vino. “Il comparto vive criticità che non dobbiamo nasconderci – ha proseguito – Abbiamo una grande quantità di prodotto che bisogna gestire con soluzioni che permettano alle aziende di continuare a competere sul mercato”. Rispetto al 2025, le eccedenze sono cresciute da inizio anno del 5,8%, pari a 3,2 milioni di ettolitri su un totale di 58,6 milioni di vino proveniente dalle vendemmie degli scorsi anni.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vinitaly, Giansanti: “Necessarie misure anti-crisi a tutela del settore vino” Vinitaly: il settore vino sfida la crisi globale e i costi fissiA Verona, durante l’attuale edizione di Vinitaly, il commissario europeo all’Agricoltura Christoph Hansen ha incontrato un gruppo di aziende... Giorgia Meloni a Vinitaly 2026: "Grazie al settore del vino per la capacità di stare sul mercato"Verona, 14 aprile 2026 – Il settore vitivinicolo “continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi all'anno di fatturato, in continua...