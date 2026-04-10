Nusco l' Amministrazione comunale fa chiarezza sugli ultimi eventi accaduti nel Consiglio comunale

Lunedì 9 aprile si è tenuta la prima convocazione del Consiglio comunale, ma i lavori non sono proseguiti regolarmente. Durante la seduta, la minoranza ha lasciato l’aula, impedendo la continuazione dell’assemblea, anche se le condizioni per proseguire erano presenti. L’Amministrazione comunale ha successivamente fornito chiarimenti sugli eventi che si sono verificati durante quella seduta.

Nel corso della prima convocazione, in data 9 aprile, la seduta non ha potuto avere regolare svolgimento a seguito dell'abbandono dell'aula da parte della minoranza presente, nonostante vi fossero le condizioni per proseguire i lavori. Una scelta precisa che ha impedito di confrontarci su mozioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Nusco, la minoranza abbandona il Consiglio comunale. La maggioranza: "Teatrino indecoroso"Quello andato in scena oggi in Consiglio comunale è l’ennesimo spettacolo indecoroso offerto dalla minoranza. L'Ice "fa irruzione" nel consiglio comunale di Monza e scoppia la polemicaAlla vigilia dell’arrivo della fiaccola olimpica a Monza l’Immigration and Customs Enforcement “fa irruzione” in consiglio comunale e scoppia la... Temi più discussi: Nusco, la minoranza abbandona il Consiglio comunale. La maggioranza: Teatrino indecoroso; Nusco, la maggioranza attacca: In Consiglio l’ennesimo teatrino della minoranza; Opposizione a Nusco, Uniti per Nusco critica l’uscita dall’aula: Serve serietà, non strategie di caos; Uniti per Nusco: L'opposizione deve essere il terreno su cui seminare l'alternativa di domani. Opposizione a Nusco, Uniti per Nusco critica l’uscita dall’aula: «Serve serietà, non strategie di caosIl gruppo consiliare di minoranza Uniti per Nusco interviene sui fatti accaduti durante l’ultimo Consiglio Comunale del 9 aprile 2026, ribadendo con forza la propria visione del ruolo dell’opposizio ... irpiniaoggi.it Nusco, la maggioranza attacca: In Consiglio l’ennesimo teatrino della minoranzaL’ennesimo spettacolo indecoroso offerto dalla minoranza. È durissimo l’affondo della maggioranza consiliare di Nusco, che in una nota denuncia quanto accaduto nel corso dell’ultimo Consiglio comuna ... irpinianews.it Il comunicato dei consiglieri di minoranza del Comune di Nusco - facebook.com facebook Buongiorno da Nusco (AV) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #25marzo x.com