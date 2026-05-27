Giappone il rally continua | tech e semiconduttori trainano il mercato

Notizia in breve

Il mercato giapponese ha registrato uno dei mesi più positivi degli ultimi anni, con performance relative in crescita. I settori della tecnologia e dei semiconduttori sono stati i principali motori di questa ripresa. Dopo un periodo di distorsione legato al focus sul “Value” tra il 2021 e il 2023, si sono affermate nuove dinamiche che hanno favorito i titoli tecnologici. La tendenza ha portato a un miglioramento generale delle quotazioni nel mercato azionario locale.