Giappone il rally continua | tech e semiconduttori trainano il mercato
Il mercato giapponese ha registrato uno dei mesi più positivi degli ultimi anni, con performance relative in crescita. I settori della tecnologia e dei semiconduttori sono stati i principali motori di questa ripresa. Dopo un periodo di distorsione legato al focus sul “Value” tra il 2021 e il 2023, si sono affermate nuove dinamiche che hanno favorito i titoli tecnologici. La tendenza ha portato a un miglioramento generale delle quotazioni nel mercato azionario locale.
E’ stato uno dei mesi più positivi degli ultimi anni in termini di performance relativa, grazie al senso di svolta che si è creato nel mercato giapponese dopo la distorsione causata dal cosiddetto “Value” nel periodo 2021-2023. Lo sottolinea Richard Kaye, Portfolio Manager del fondo Comgest Growth Japan di Comgest. Giappone, il rally continua.. Fast Retailing, la società madre di Uniqlo, ha nuovamente registrato risultati finanziari impeccabili, grazie all’espansione dei propri negozi monomarca in nuovi mercati urbani negli Stati Uniti, in Europa e in Cina – in quest’ultimo caso nonostante un contesto economico incerto – tutti fattori che hanno sostenuto la crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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