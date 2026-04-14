Rally in Europa | Stellantis e i tech titoli trascinano le borse

Le borse europee sono in rialzo in questa giornata di martedì 14 aprile 2026, con i mercati che mostrano segnali di fiducia. A contribuire a questa tendenza sono stati i titoli del settore automobilistico, in particolare quelli di Stellantis, e alcuni titoli nel settore tecnologico. L’indice principale ha registrato un aumento rispetto alla chiusura della seduta precedente. La giornata si presenta con un clima di positività tra gli investitori.

Le borse europee mostrano una chiara tendenza al rialzo questo martedì 14 aprile 2026, trainate da un clima di ottimismo che attraversa l’intero continente. La spinta positiva, che vede Milano guadagnare l’1% e Francoforte salire dell’1,1%, trova terreno fertile nei segnali provenienti dagli Stati Uniti e nelle prospettive di una nuova fase negoziale con l’Iran per il raggiungimento di un cessate il fuoco. In questo scenario di rinnovata fiducia, i mercati reagiscono prontamente ai progressi diplomatici suggeriti da un funzionario statunitense, i quali hanno influenzato le sale operative portando in attivo anche Madrid con lo 0,9%, Parigi con lo 0,8% e Londra con un lieve incremento dello 0,1%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally in Europa: Stellantis e i tech titoli trascinano le borse L’Europa brinda: Borse in rally, petrolio a piccoL’Europa riparte di slancio e lo fa con una reazione che ha il sapore del sollievo. Asia in rally: l’ottimismo per l’Iran spinge le borse e il petrolioLe borse dell’area asiatica hanno chiuso la sessione odierna in territorio positivo, spinte da una rinnovata fiducia che circonda i prossimi incontri...