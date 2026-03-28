GP Giappone Leclerc le prova tutte | numero da rally in Q3

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc ha cercato di ottenere il miglior tempo possibile, spingendo la Ferrari al limite nelle ultime fasi della sessione di Q3. Il pilota ha adottato diverse strategie e ha voluto massimizzare le prestazioni, tentando di migliorare la sua posizione in vista della gara.

Charles Leclerc ha provato a spingere la Ferrari al limite per salire nella griglia di partenza del GP Giappone. Il monegasco in Q3 si inventa un numero da rally che non basta per andare oltre il quarto miglior tempo. A dominare le qualifiche sono state le Mercedes di Antonelli e Rusell. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Giappone, Leclerc le prova tutte: numero da rally in Q3 Articoli correlati F1 Gp Cina, le qualifiche: Q3, si blocca Russell poi riparte. L'inglese vince la Sprint su Leclerc ed Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta nella FP2, sessione difficile da intepretareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07. Aggiornamenti e notizie su GP Giappone Leclerc le prova tutte... Temi più discussi: Leclerc dopo le libere in Giappone: Passo gara c'è, dobbiamo lavorare sulla qualifica; GP Giappone, Leclerc: Stiamo lavorando per vincere, l’abbassamento a 8 MJ non cambierà le cose; GP Giappone 2026 – Classifica FP3: Antonelli batte Russell! Mercedes in un pianeta a parte, poi Leclerc; F1 GP Giappone 2026: pole position di Andrea Kimi Antonelli, risultati qualifiche - Formula 1. Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terzaCalato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, è stato emesso il verdetto sul ... oasport.it Charles Leclerc partirà dalla seconda fila del GP Giappone, ma dopo le Qualifiche non era totalmente soddisfatto. A Suzuka proverà a lottare per il podio con la McLaren. - facebook.com facebook #Antonelli back to back, è pole anche in Giappone! #Leclerc e #Hamilton, le posizioni della Ferrari x.com