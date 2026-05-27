Giancarlo Scotti amplia il suo raggio d’azione in DeA Capital Real Estate

Il presidente di DeA Capital Real Estate ha ricevuto le deleghe per dirigere l’attività operativa della società. La decisione è stata comunicata dall’azienda, che ha ufficializzato il nuovo assetto gestionale. Scotti assume responsabilità dirette sulle operazioni quotidiane, senza modificare la struttura organizzativa. La nomina riguarda esclusivamente le funzioni operative. La società prosegue così con il rafforzamento della leadership interna per la gestione delle attività.

Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Barbara D’Urso torna in tv? L’annuncio misterioso e il ‘destino incrociato’ con Lucarelli DeA Capital Real Estate SGR assegna al presidente Giancarlo Scotti le deleghe necessarie per guidare l’attività operativa della società. L’incarico avrà carattere temporaneo e accompagnerà la fase che precede la conclusione del processo di nomina del nuovo amministratore delegato. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Imprese campane tra dinamismo e invecchiamento: l’allarme di Perpethua sul futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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