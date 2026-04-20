Università di Catania il Salone dell’Orientamento 2026 amplia il raggio d’azione | focus su studenti e lavoro

Dal 14 al 17 aprile si è svolto presso il Centro Universitario Sportivo di via Santa Sofia il Salone dell’Orientamento 2026 dell’Università di Catania. L’evento si è concentrato sull’orientamento formativo e professionale, ampliando il proprio raggio d’azione per coinvolgere studenti e mondo del lavoro. La manifestazione ha rappresentato un punto di riferimento per chi desidera approfondire le opportunità di studio e di inserimento professionale.

Il Salone dell’Orientamento 2026 dell’Università di Catania, svoltosi dal 14 al 17 aprile presso il Centro Universitario Sportivo di via Santa Sofia, si conferma come un appuntamento centrale per l’orientamento formativo e professionale. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto PNRR “OUI – Ovunque da qui”, ha ampliato il proprio pubblico di riferimento, coinvolgendo non solo studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Il mensile satirico “Corsaro della Valtiberina” amplia il raggio di azioneArezzo, 9 marzo 2026 – Il mensile satirico “Corsaro della Valtiberina” amplia il raggio di azione e diventa già “Il Corsaro dalla Valtiberina”. Salone dell’Orientamento Unict: l’evento che ha guidato migliaia di studenti e famiglieDi fronte a un’offerta formativa sempre più ampia, trovare la propria strada accademica può essere complesso. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rettore - Università di Catania; Salone dell'Orientamento; Università di Catania, il Salone dell’Orientamento 2026 amplia il raggio d’azione: focus su studenti e lavoro; Disservizio temporaneo - Portale studenti e Portale docenti. Salone dell’Orientamento Unict, quattro giorni per scegliere il futuro tra università e lavoroQuattro giorni per orientarsi, scegliere e immaginare il proprio futuro tra università e lavoro. Il Salone dell’Orientamento 2026 dell’ Università di Catania ha trasformato dal 14 al 17 aprile gli spa ... livesicilia.it Presentata il codice antimolestie per l’Università di CataniaGrande partecipazione ieri alla presentazione del codice antimolestie d’Ateneo proposto dal Senatore Accademico Andrea Greco e dall’Associazione Koine, che ha visto partecipi studentesse e studenti da ... vivienna.it Si chiude con un altro bagno di folla il Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania: da martedì a venerdì il CUS Catania ha accolto quasi 30.000 studentesse e studenti delle superiori, tra domande, aspettative e scelte per il futuro dopo la maturità. https - facebook.com facebook