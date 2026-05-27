Gli investigatori hanno affidato a esperti di Pavia l’analisi della ricina trovata nel caso di Pietracatella. La domanda principale riguarda come la degradazione della sostanza possa influenzare le indagini sulla premeditazione. La Procura ha deciso di coinvolgere questi esperti per le loro competenze specifiche nell’analisi di sostanze tossiche. La ricerca si concentra su come la ricina si sia conservata e degradata, e se ciò possa indicare un’attività premeditata o meno.

? Domande chiave Come influenzerà la degradazione della ricina le indagini sulla premeditazione?. Perché la Procura ha scelto proprio gli esperti di Pavia?. Cosa riveleranno i nuovi test chimici sui campioni di sangue?. Come cambieranno le inchieste dopo l'incontro alla Questura di Campobasso?.? In Breve Incontro ufficiale alla Questura di Campobasso giovedì alle ore 14:30.. Nuovi consulenti esperti Locatelli e Merli integrano il collegio tecnico.. Inchieste aperte per omicidio colposo e duplice omicidio premeditato.. Analisi tossicologiche urgenti presso il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia.. La Procura di Larino ha disposto l’incarico di consulenza a due esperti per il caso di Pietracatella, dove la morte di madre e figlia è legata all’uso della ricina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Pietracatella: esperti di Pavia per l’analisi della ricina

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