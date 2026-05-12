Giallo ricina a Pietracatella | esperti su chat e telefoni delle vittime
A Pietracatella sono in corso indagini riguardo a un caso di sostanze tossiche trovate in un'abitazione. Gli investigatori stanno analizzando chat e telefonini delle persone coinvolte, cercando eventuali prove lasciate sulle piattaforme online o sui dispositivi digitali. Si attendono risultati dai dati estratti dai tablet sequestrati, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla vicenda e sui contatti delle vittime.
? Punti chiave Cosa riveleranno le chat e i dati estratti dai tablet sequestrati?. Quali tracce digitali hanno lasciato le vittime sui forum online?. Perché l'avvocato della famiglia nega l'esistenza di gravi conflitti interni?. Chi sono i testimoni che verranno interrogati nei prossimi giorni?.? In Breve Esperti analizzano telefoni, tablet e router sequestrati il 13 aprile a Pietracatella.. Avvocato Vittorino Facciolla nega gravi conflitti familiari tra Gianni Di Vita e parenti.. Alice Di Vita si è trasferita in un luogo isolato per studiare la maturità.. La Procura richiamerà Laura Di Vita in questura a Campobasso per nuovi accertamenti.....🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Giallo Pietracatella: tracce di ricina nel sangue delle vittimeLe indagini sul tragico evento che ha colpito la famiglia Di Vita a Pietracatella hanno subito un’accelerazione decisiva questo pomeriggio, con i...
Caso ricina a Pietracatella: accertamenti sul cellulare della figlia delle vittimeABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini sui dati degli ultimi mesi Proseguono le indagini sulla morte di Antonella e Sara Di Vita, decedute a...
Argomenti più discussi: Madre e figlia avvelenate con la ricina, pista familiare nel giallo di Pietracatella; Avvelenate con la ricina, gli investigatori: Sappiamo qual è il movente; Ricina, il veleno invisibile: dal giallo del Molise al precedente di Bra; Madre e figlia avvelenate con la ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente.
Giallo di Pietracatella, occhi degli inquirenti puntati su una conversazione trovata su una piattaforma web dove un utente anonimo chiede come si ottiene la ricina. È datata 25 dicembre, giorno in cui Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita si sono sentite male per la facebook
Giallo della Ricina a Pietracatella, la cena del 24 dicembre diventa la chiave del giallo x.com
Giallo della ricina, inquirenti a Pietracatella: ascoltata la madre di Gianni Di VitaLa procuratrice di Larino Antonelli: Dobbiamo arrivare alla verità sulla morte di moglie e figlia. La pista familiare resta la più accreditata ... rainews.it