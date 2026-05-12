A Pietracatella sono in corso indagini riguardo a un caso di sostanze tossiche trovate in un'abitazione. Gli investigatori stanno analizzando chat e telefonini delle persone coinvolte, cercando eventuali prove lasciate sulle piattaforme online o sui dispositivi digitali. Si attendono risultati dai dati estratti dai tablet sequestrati, che potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla vicenda e sui contatti delle vittime.

? Punti chiave Cosa riveleranno le chat e i dati estratti dai tablet sequestrati?. Quali tracce digitali hanno lasciato le vittime sui forum online?. Perché l'avvocato della famiglia nega l'esistenza di gravi conflitti interni?. Chi sono i testimoni che verranno interrogati nei prossimi giorni?.? In Breve Esperti analizzano telefoni, tablet e router sequestrati il 13 aprile a Pietracatella.. Avvocato Vittorino Facciolla nega gravi conflitti familiari tra Gianni Di Vita e parenti.. Alice Di Vita si è trasferita in un luogo isolato per studiare la maturità.. La Procura richiamerà Laura Di Vita in questura a Campobasso per nuovi accertamenti.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo ricina a Pietracatella: esperti su chat e telefoni delle vittime

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