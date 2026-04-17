Le autorità hanno individuato tracce di ricina nel sangue delle persone coinvolte nel caso di Pietracatella. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Finora, nessuna persona è stata formalmente accusata. La procura ha sequestrato diversi campioni di sangue e materiale biologico per ulteriori analisi. La famiglia interessata si trova sotto osservazione medica, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche.

Le indagini sul tragico evento che ha colpito la famiglia Di Vita a Pietracatella hanno subito un’accelerazione decisiva questo pomeriggio, con i magistrati e gli inquirenti che puntano ora a ricostruire minuziosamente i momenti che precedettero il decesso di Sara, 15 anni, e di sua madre Antonella, 50 anni. Intorno alle ore 15:30, la Squadra Mobile guidata da Marco Graziano ha convocato in Questura la cugina di Gianni Di Vita, la donna che attualmente offre ospitalità nella propria abitazione al marito delle vittime, alla figlia maggiore Alice e al padre stesso, avendo l’abitazione originaria della famiglia risultare sotto sequestro dai giorni del lutto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giallo Pietracatella: tracce di ricina nel sangue delle vittime

Il giallo della ricina, confermata la negatività per Gianni Di Vita - 1mattina News 15/04/2026

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