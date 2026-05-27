Tra il 27 e il 28 dicembre, in un’indagine sulla morte di una donna e della figlia quindicenne in provincia di Campobasso, sono state ascoltate nuove persone. Le due vittime sono state trovate avvelenate con ricina. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e informazioni nel tentativo di chiarire le circostanze del decesso.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sul giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove tra il 27 e il 28 dicembre sono morte Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita, entrambe avvelenate dalla ricina. Nella giornata di ieri, Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati ascoltati nuovamente in Questura dalla Squadra Mobile come persone informate sui fatti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Alice è rimasta negli uffici della polizia per circa due ore e mezza, mentre l’audizione del padre si è protratta fino alle 21. Per Gianni si tratta del quarto interrogatorio, per Alice del terzo. Gli investigatori stanno continuando a ricostruire nel dettaglio le ore precedenti al malore delle due vittime e i pasti consumati durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giallo di Pietracatella, le nuove audizioni da parte degli inquirenti

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