Giallo Pietracatella | scade oggi il termine per le autopsie

Scade oggi il termine di novanta giorni previsto per le indagini tossicologiche relative alla tragedia avvenuta a Pietracatella. Le analisi sono state avviate subito dopo l’incidente e devono essere concluse entro questa data. La conclusione delle indagini sarà determinante per chiarire le cause dell’incidente.

Il 31 marzo scade il termine di novanta giorni stabilito per la conclusione delle indagini tossicologiche sulla tragedia di Pietracatella. Le autopsie su Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, decedute a fine dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso, attendono ancora un esito definitivo che potrebbe chiarire se la causa sia una tossinfezione alimentare o un altro evento patologico. Mentre i consulenti della famiglia insistono sulla tesi dell’intossicazione da cibo consumato il 23 dicembre, le indagini della Procura di Campobasso si concentrano sull’analisi dei campioni biologici inviati a Pavia, Bologna e in Svizzera. La scadenza imminente del termine legale costringe gli esperti nominati a consegnare le relazioni finali, ma già si profila la necessità di richiedere una proroga per completare gli accertamenti irripetibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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