Giada ha deciso di destinare il premio di 50mila euro al padre e ha scelto il Molise come destinazione. La vincita è avvenuta durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi” il 27 maggio 2026. La giocatrice ha ottenuto il premio all’ultimo momento, quando sembrava ormai senza possibilità di vittoria. La trasmissione si è conclusa con questa vincita improvvisa, che ha cambiato le sorti della partita.

Forlì, 27 maggio 2026 – Cinquantamila euro vinti all’ultimo gioco, quando la partita sembrava ormai persa. La forlivese Giada Santorelli, 31 anni, è stata protagonista della puntata di ‘Affari Tuoi’, il programma televisivo della fascia serale di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, andata in onda questa sera. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnaeconomiasuperenalotto-jackpot-vincite-hx3zw1se La scelta del Molise, terra d’origine del papà. Giada lavora come estetista e attendeva il proprio turno di gioco da ben ventidue puntate e accanto a lei, al centro dello studio, il padre Franco. Ed è stato proprio un richiamo alle radici familiari a cambiare il finale della serata: durante il gioco delle ‘Regioni fortunate’, la concorrente ha scelto il Molise, terra d’origine del papà, conquistando così il premio da 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giada ribalta il finale: sceglie il Molise per papà Franco e vince 50mila euro ad Affari Tuoi

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