Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi alla Regione Fortunata vince 50mila euro

Sara sembrava ormai uscita da Affari Tuoi dopo aver rifiutato 15mila euro e aver perso i premi più alti. La sua partita si è conclusa con una delusione, ma successivamente ha ricevuto una nuova opportunità grazie alla Regione Fortunata, che le ha assegnato un premio di 50mila euro. La sua esperienza si è così conclusa con una vincita consistente dopo un periodo di attese e aspettative deluse.