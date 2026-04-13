Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi alla Regione Fortunata vince 50mila euro
Sara sembrava ormai uscita da Affari Tuoi dopo aver rifiutato 15mila euro e aver perso i premi più alti. La sua partita si è conclusa con una delusione, ma successivamente ha ricevuto una nuova opportunità grazie alla Regione Fortunata, che le ha assegnato un premio di 50mila euro. La sua esperienza si è così conclusa con una vincita consistente dopo un periodo di attese e aspettative deluse.
Sembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Ma la svolta è arrivata con la Regione Fortunata che le ha fatto vincere 50mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre
Leggi anche: Affari Tuoi di stasera, Simona prima cade nella trappola del Dottore poi vince alla Regione Fortunata
Si parla di: Quasi estate ma non dura: arriva il ribaltone, ecco quando cambia tutto; Il ciclone bomba è arrivato, colpo di coda invernale e venti fortissimi: quanto durerà.